Streit um IT-Standort Saarland : Ammar Alkassar verteidigt Innovationsstrategie

Ammar Alkassar. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Landesregierung hat am Montag die in der SZ geübte Kritik von August-Wilhelm Scheer an ihrer Innovations-Strategie zurückgewiesen.

„Ich habe großen Respekt vor der Leistung von August-Wilhelm Scheer, vor allem als Visionär, der gezeigt hat, dass wir im Saarland auch groß denken können“, sagte der Bevollmächtigte für Innovation und Strategie, Ammar Alkassar, der SZ. Er teile Scheers Forderungen, dass das Land mehr Wertschöpfung aus dem Knowhow des Wissenschafts- und Forschungsstandortes generieren müsse. Die Landesregierung habe begonnen, den Technologietransfer neu zu ordnen und an den konkreten Fragestellungen aus der Industrie ausgerichtet. Er verwies auf die Ansiedlung des ZF-Labors für Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit.