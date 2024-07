Kunden bleiben auf rund 1,2 Millionen Euro sitzen Hunderte Keep-Local-Gutscheine durch Städte verschenkt

Die Insolvenz der Firma Keep Local aus St. Wendel kam für viele überraschend und schnell. So schnell, dass keine Zeit war, die Gutscheine aus der Schublade herauszukramen und damit ins Lieblingsgeschäft in der Stadt oder Nachbarstadt zu rennen. Seit einigen Tagen können sie nicht mehr eingelöst werden, das bestätigt jetzt die Pressemitteilung vom vergangenen Montag ganz offiziell. Auch einige saarländischen Städte und Kommunen haben Gutscheine zu besonderen Anlässen an ihre Bürgerinnen und Bürger verschenkt.