Nach Aus für Ford-Werk : CDU und AfD fordern von der Landesregierung Pläne für Standort Saarlouis

Saarbrücken Die Opposition im Landtag drängt die SPD-Alleinregierung, schnell ein Konzept für die Nutzung des Industriestandortes nach 2025 vorzulegen.

Seit vergangener Woche ist es offiziell: In Saarlouis wird nach 2025 kein E-Auto des US-amerikanischen Hersteller Ford gebaut. Wie es danach mit dem Industriestandort weitergeht? Dazu soll die SPD-Landesregierung nun schnellst möglich konkrete Pläne vorlegen. Das fordert die Opposition von CDU und AfD im Saar-Landtag.

„Jeden Tag eine Wasserstandsmeldung abzugeben“, etwa ob das Land das Werk kaufen will oder nicht, „damit ist den Beschäftigten nicht geholfen“, sagte am Montag CDU-Fraktionschef Stephan Toscani. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) habe zwar in ihrer Regierungserklärung einen Tag nach der Entscheidung Fords zugunsten des Werks im spanischen Valencia von einem Plan B und Plan C für den Standort in Saarlouis gesprochen, konkrete Pläne aber fehlten bislang. „Es braucht Antworten von der Landesregierung, aber auch von Ford selbst.“

AfD-Fraktionschef Josef Dörr kritisierte: „Das Saarland spielt in Deutschland keine Rolle und ist abgehängt.“ Die Landesregierung müsse daher in Berlin für ein Sondervermögen Saarland eintreten. Außerdem sollte das Land sich langfristig aus der verarbeitenden Industrie lösen und stattdessen eine „Informations- und Bildungsindustrie“ aufbauen. Das ermögliche Unabhängigkeit. Dörrs Stellvertreter Christoph Schaufert warnte am Montag vor einem Kaufkraftverlust, der wegen der Entscheidung gegen das Werk Saarlouis in Kombination mit steigenden Preisen nicht nur die Stadt, sondern das gesamte Saarland betreffe.