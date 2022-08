„Es wird nie wieder so sein wie vorher“ : Nach Ford-Entscheidung für Werk in Valencia: Mehr Kranke und weniger Autos in Saarlouis

Saarlouis Im Ford-Werk Saarlouis herrscht nach der Entscheidung des Konzerns für Valencia als E-Auto-Standort Wut und Perspektivlosigkeit. Das beeinflusst nach Angaben des Betriebsrates auch die aktuelle Produktion.

Der Betriebsrat des Saarlouiser Ford-Werks spricht mehr als zwei Monate nach der Entscheidung des Ford-Europa-Managements, ab Mitte 2025 keine Fahrzeuge mehr im Saarland bauen zu wollen, von einem „Schlag ins Gesicht“. „Hier im Werk hat sich alles verändert und es wird nie wieder so sein wie vorher“, schreibt der Betriebsratsvorsitzende von Ford Saarlouis, Markus Thal, am Mittwoch (31. August) in einer Mitteilung an die Belegschaft, die der SZ vorliegt. „Es kann in dieser Situation auch niemanden verwundern, dass auch die geplanten Fertigungszahlen in den Keller und die Krankenstände in die Höhe gingen. Es ist schwer vorstellbar, dass eine belogene, betrogene und verarschte Belegschaft ohne eine belastbare Perspektive einfach so weiterarbeitet“, so Thal.