Nach Einbruch durch Corona : Mehr Umsatz im saarländischen Maschinen- und Anlagenbau

Saarbrücken Zwar steigerte die Branche die Erlöse 2021 um 20,6 Prozent, an das Vor-Pandemie-Niveau kam sie jedoch noch nicht wieder heran.

Die saarländischen Maschinen- und Anlagenbauer haben ihren Umsatz im vergangenen Jahr um 20,6 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro gesteigert. Das teilte der Landesverband Mitte des Verbands Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mit. Am stärksten sind danach die Umsätze mit einem Plus von 25 Prozent in den Regionen außerhalb der Eurozone gestiegen. Allerdings konnten die Unternehmen den Erlös-Einbruch, der durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde, noch nicht ganz wettmachen. Die Umsätze liegen immer noch 14,4 Prozent niedriger als 2019, dem letzten Jahr vor Corona.