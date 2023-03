Nach Aus für Sterne-Restaurant Landwerk Wie kommen Gutschein-Besitzer zu ihrem Geld?

Eines der besten Restaurants des Saarlandes musste jetzt dicht machen, das Landwerk in Wallerfangen mit seinem jungen Küchenchef Marc Pink war seit 2019 mit einem Michelin-Stern gekrönt – eine der begehrtesten Auszeichnungen in der Spitzengastronomie. Die Schließung kam quasi über Nacht (wir berichteten). So mancher Gast stand plötzlich vor verschlossener Tür, weil das Top-Restaurant nach den Betriebsferien im Januar einfach nicht mehr öffnete. Auch den Mitarbeitern wurde das Aus kurzfristig verkündet, wie Pink der SZ berichtete.