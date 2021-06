Für neuartige mRNA-Vakzine : Winzige Impfstoffkapseln aus Überherrn

My Biotech beschäftigt in Überherrn derzeit 40 Mitarbeiter. Nun sollen zehn weitere hinzukommen. Foto: Ruppenthal

Überherrn My Biotech entwickelt Moleküle, die Vakzine mit einer Schutzschicht umgeben. Ein neues Projekt wird nun mit 11,1 Millionen Euro aus EU-Mitteln gefördert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Warscheid

In Überherrn soll in den nächsten Jahren ein pharmazeutisches Exzellenz-Zentrum entstehen, das den noch jungen Medizin-Bereich der sogenannten Nanopharmazeutika kräftig nach vorne bringen soll. Diese neue Generation von Medikamenten basiert auf Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie sollen den Körper stimulieren, Krankheitserreger wie Viren oder Bakterien wirksam zu bekämpfen. Das bekannteste mRNA-Medikament ist derzeit der Corona-Impfstoff von Biontech, der auf dieser Technik beruht.

Die in Überherrn ansässige Firma My Biotech startete gestern das Projekt Phoenix, an dem insgesamt zwölf Partner beteiligt sind. Diese Mitstreiter sitzen in ganz Europa. Doch Phoenix „erhält als einziges europaweit koordiniertes Projekt die Unterstützung der EU“, sagte gestern My-Biotech-Geschäftsführer Daniel Müller. Insgesamt wird Phoenix in den kommenden vier Jahren mit 11,1 Millionen Euro an EU-Geldern gefördert, von denen My Biotech allein 4,5 Millionen Euro erhält, weil das Unternehmen die wissenschaftliche Koordination von Phoenix übernimmt.

Die Firma entwickelt selbst keine Wirkstoffe auf mRNA-Basis. Diese stellen ihnen die forschenden Pharma-Unternehmen, aber auch Institute und Universitäten zur Verfügung. My Biotech steuert die sogenannten Lipid-Nanopartikel bei, die den Wirkstoff umhüllen, damit er stabil bleibt. „Reine RNA würde sofort abgebaut und könnten ihre heilende Wirkung nicht entfalten“, sagt Müller. Sie könne die Membran der Körperzellen zudem nicht überwinden. Eingepackt in die Lipid-Moleküle ist dies problemlos möglich. Diese winzig kleinen Fettkapseln haben einen Durchmesser von etwa 100 Nanometer, also gerade mal ein Zehntausendstel eines Millimeters. Die Lipide müssen so klein sein, damit sie von den körpereigenen Fresszellen nicht entdeckt und zerstört werden. „Unser Beitrag ist es, die Bioverfügbarkeit der Lipide zu verbessern“, sagt Müller. „Der Körper soll sie möglichst gut vertragen.“

Bevor die neuen Medikamente auf mRNA-Basis zugelassen und überhaupt am Menschen erprobt werden dürfen, müssen sie zahlreiche Tests durchlaufen. Damit sollen mögliche Nebenwirkungen schon in einem frühen Stadium erkannt und ausgeschlossen werden. „Im Phoenix-Verbund sind die Partner auf die jeweiligen Tests spezialisiert“, erläutert Müller. „Die Pharma-Unternehmen müssen sich nicht für jede Testreihe einen anderen Anbieter suchen.“ Phoenix biete alles unter einem Dach an. Allerdings könne es auch passieren, dass ein Wirkstoff bei den Tests durchfällt. Wenn dieses Ungemach drohe, „können wir dies unserem Kunden sehr früh mitteilen“.

Die Phoenix-Partner sind nicht nur an der Entwicklung neuer Medikamente beteiligt. „Wir helfen auch mit, die Wirksamkeit bekannter Arzneimittel zu verbessern“, erläutert der Chef von My Biotech. So könne beispielsweise die Dosierung des Schmerzmittels Ibuprofen halbiert werden, ohne dass es an Wirksamkeit einbüßt.

Im Projekt Phoenix sollen bei neuen Wirkstoffen auch Prüfmuster für die klinischen Test am Menschen entwickelt werden. Hierbei wird beispielsweise entschieden, ob das künftige Medikament als Tablette oder Spritze eingenommen wird. Diese Prüfmuster müssen den GMP-Regeln entsprechen. GMP steht für „Good Manufacturing Practice“, also die „Gute Herstellungspraxis für Arzneimittel“. Schwerpunkte von GMP sind unter anderem die Anforderungen an die Hygiene, an die Räumlichkeiten, an die Ausrüstung, an Dokumentationen und Kontrollen. „Um dies machen zu können, werden wir extrem sterile Reinräume bauen“, sagt Müller. „Wir wollen am Ende der vier Jahre reale Projekte präsentieren, die wirtschaftlich tragfähig sind.“

Um Phoenix stemmen zu können, sollen bei My Biotech zu den bestehenden 40 weitere zehn Arbeitsplätze hinzukommen. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet. Es gehört zur Instillo-Gruppe, die auf verschiedenen Gebieten der Pharma-Forschung aktiv ist, aber auch Verfahren entwickelt hat, mit denen Nahrungsergänzungsmittel – wie beispielsweise Omega-3-Fettsäuren aus Algen – hergestellt werden. Auch dieser Geschäftszweig ist nach der Fusion mit der Schwesterfirma MJR Pharm-Jet inzwischen bei My Biotech angesiedelt.