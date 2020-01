Stellenabbau im Saarland : „MTD wird in Saarbrücken bleiben“

Nach dem angekündigten Stellenabbau hatte der Betriebsrat Vermutungen geäußert, das Aus für den Saarbrücker Standort könnte drohen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Das Unternehmen hatte angekündigt, rund die Hälfte der Stellen in Bübingen zu streichen, hält am Standort aber fest.

Der US-amerikanische Gartengerätehersteller MTD will an seiner Europazentrale MTD Products AG in Saarbrücken dauer­haft festhalten. „MTD wird in Saarbrücken bleiben“, sagte Alexander Schönfeld, Marketingchef für die Regionen Europa, Naher Osten und Afrika, zur SZ. Damit weist er Befürchtungen zurück, dass die Umsetzung des geplanten Stellenabbaus der Anfang des kompletten Rückzugs sein könne. In diesem Sinne hatte sich der Betriebsrat gegenüber dem SR geäußert.

In der Europazentrale in Saarbrücken-Bübingen sollen bis zu 160 Stellen und damit fast die Hälfte der 330 Arbeitsplätze wegfallen, hatte das Unternehmen Mitte November angekündigt. Außerdem soll das Lager im rheinland-pfälzischen Hornbach, das zum Standort Saarbrücken gehört, schließen. Dort sind 35 Mitarbeiter betroffen. Der Stellenabbau solle möglichst im Frühjahr beginnen und bis Ende 2020 vollzogen sein, sagte Schönfeld. Die Details der Personalkürzung sollen nun in Gesprächen mit Arbeitnehmervertretern geklärt werden. Sie soll möglichst sozialverträglich über die Bühne gehen. Die IG Metall will diesen Arbeitsplatzabbau nicht hinnehmen. „Wir versuchen ein Gegenkonzept zu entwickeln“, kündigte Stefan Birk, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Saarbrücken, an.

Wie der Betriebsrat ist auch Birk skeptisch für die Zukunft des Standorts Saarbrücken. Gerade das Service-Call-Center könne MTD überall auf der Welt einrichten, und auch die übrigen Funktionen seien leicht vom teureren Standort Deutschland ins günstigere Ausland zu verlagern, sagt Birk. Der Betriebsrat vermutet, dass das Aus für Saarbrücken drohen könnte, wenn der MTD-Minderheitseigner Stanley Black & Decker 2021 die Option zieht, den US-Gartengerätehersteller komplett zu übernehmen.

MTD-Manager Schönfeld weist diese Spekulationen zurück. Es sei zunächst einmal gar nicht ausgemacht, dass Stanley Black & Decker seinen 20-Prozent-Anteil aufstockt und MTD vollständig kauft. Schönfeld sieht in dem Bündnis eine „strategische Partnerschaft, von der MTD und Stanley Black & Decker profitieren“. Beide Geschäftsfelder würden sich ergänzen: Stanley Black & Decker mit dem Schwerpunkt Elektrowerkzeuge und MTD mit dem Fokus auf Gartengeräte. Deshalb hält Schönfeld es auch für „sehr unwahrscheinlich“, dass es bei einer Komplettübernahme zu einer Schließung der Saarbrücker Europazentrale kommt. MTD hatte allerdings bereits vor einigen Jahren die Produktion von Rasenmähertraktoren in Saarbrücken dichtgemacht und nach Ungarn verlagert. Dabei gingen 175 Arbeitsplätze verloren.

Den aktuell geplanten Stellenabbau begründet MTD mit einem stark rückläufigen Verkauf von benzingetriebenen Gartengeräten. Zwischen 2015 und 2018 seien die Verkaufszahlen von Rasentraktoren um 20 Prozent zurückgegangen, die von Rasenmähern sogar um 40 Prozent, hatte Personalchef Werner Diller gesagt. Gleichzeitig hätten Roboter und akkubetriebene Geräte ein Wachstum von deutlich über 100 Prozent verzeichnet. Von diesen Entwicklungen seien alle Hersteller gleichmäßig betroffen, sagte Schönfeld. MTD habe zwar auch batteriegetriebene Geräte auf den Markt gebracht, aber die Produkte seien „nicht so erfolgreich gewesen, wie wir es uns vorgestellt haben“, räumte Schönfeld ein. Auch reichten die bisherigen Produktlinien nicht aus. Das Unternehmen will sich nun noch intensiver auf das Geschäft mit batteriegetriebenen Geräten konzentrieren. Das klassische Geschäft mit Benzinrasenmähern und -traktoren werde aber weiterverfolgt. „Das stirbt nicht“, sagte Schönfeld.

Die IG Metall hatte der Geschäftsführung „unternehmerische Fehl­entscheidungen“ und „Konzeptionslosigkeit“ vorgeworfen. Der Trend zu batteriebetriebenen Rasenmähern „wurde entweder verschlafen oder nicht konsequent angegangen“, hieß es in einer Mitteilung. MTD setze auf „Einsparungen beim Personal anstatt die Einnahmeseite in Form von Investitionen und einer in die Zukunft gerichteten Produktstrategie zu stärken“, kritisierte Birk.