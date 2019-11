Bübingen und Hornbach betroffen : Gartengerätehersteller MTD baut bis zu 195 Stellen ab

Saarbrücken Das hat der amerikanische Gartengerätehersteller am Montag mitgeteilt. Grund sind stark zurückgegangene Verkaufszahlen.

Der US-amerikanische Gartengerätehersteller MTD will bis zu 195 Stellen abbauen. Wie das Unternehmen, zu dem auch Wolf-Garten in St. Wendel gehört, mitteilt, fallen in der Europazentrale in Saarbrücken-Bübingen mit bis zu 160 Stellen fast die Hälfte der 330 Arbeitsplätze dort weg. Ganz aufgelöst wird das Lager im rheinland-pfälzischen Hornbach, das zum Standort Saarbrücken gehört. Dort sind 35 Mitarbeiter betroffen. Wie der Personalchef Werner Diller mitteilt, soll die Lagerlogistik an einen externen Anbieter ausgelagert werden.