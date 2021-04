Beratungsunternehmen für Datensicherheit in Unternehmen : Montan-Ventures-Saar steigt bei Leipziger Tech-Startup ein

Völklingen/Leipzig Die zur Montan-Stiftung Saar gehörende Montan-Ventures-Saar GmbH beteiligt sich am Leipziger Tech-Startup Increase Your Skills. Das teilten die beiden Unternehmen mit. Das 2017 gegründete Startup berät Unternehmen in Sachen Informationssicherheit und Datenschutz.

So bietet Increase Your Skills auf einer interaktiven Online-Plattform Online-Trainings und Phishing-Simulationen an, um Unternehmen und Angestellte in der Prävention, Erkennung und Reaktion auf Cyberangriffe zu schulen.