Den elektrisch betriebenen Kleinbus Maxus verkauft Mogeok unter anderem an den Reiseveranstalter Voyage Emile Weber in Luxemburg. Foto: Ruppenthal

Saarbrücken Mit ihrem Start-up Mogeok vermarktet Ann-Christin Koch Elektro-Kleinbusse, die häufig rollstuhlgerecht umgerüstet sind.

Mit Elektro-Kleinbussen die Mobilität von morgen organisieren. Das ist die Geschäftsidee von Ann-Christin Koch und ihrer noch jungen Firma Mogeok. Vor zwei Jahren ging die 26-Jährige an den Start, heute sind schon 50 Fahrzeuge der Klasse 3,5-Tonner, die von Mogeok vertrieben wurden, unterwegs. Die Kunden kommen aus dem Gesundheitssektor oder sind Taxi- und Busunternehmer. Neben dem klassischen Verkauf bietet sie ein Mietmodell an. „Wer sich für eines unserer Fahrzeuge entscheidet, muss nur noch die Energieversorgung und den Fahrer bezahlen. Alles andere übernehmen wir“, sagt Koch. Die Miete liegt zwischen 1000 und 1200 Euro pro Monat.

Die Corona-Krise hat ihrem Geschäft nicht geschadet. „Die Kunden sind uns treu geblieben. Auf der anderen Seite konnten wir vielversprechende Kontakte intensiver betreuen, was vor Corona aus Zeitgründen nicht immer möglich war.“ Als Hindernis erwiesen sich für sie die Grenzschließungen, da sie auch Geschäftspartner in Luxemburg und Belgien hat.

Die Fahrzeuge, die sie vermietet, tragen den Markennamen Maxus, haben alle einen Elektro-Antrieb und kommen aus China. Dahinter steckt mit Saic Motor Corporation der größte Autobauer im Reich der Mitte. Der 3,5 Tonner, der ursprünglich LVD Maxus hieß und in Großbritannien als Nutzfahrzeug entwickelt worden war, „ist von seiner Ausstattung und seinen Maßen das ideale Auto für uns“, sagt Koch. „Etwas Vergleichbares wird in Europa nicht gebaut.“ Das gelte vor allem für rollstuhlgerechte Fahrzeuge. Die junge Frau, die an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW) Internationale Betriebswirtschaftslehre und Management studiert hat und kurz vor ihrem Master-Abschluss steht, wurde bei ihrer Geschäftsidee stark von Vater Thomas Koch inspiriert, der zeit seines Berufslebens in führender Position in der Leasingbranche tätig ist.