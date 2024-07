Rund 1100 Mitarbeiter in Deutschland betroffen Bekannte Möbelhauskette ist insolvent – auch Filiale im Saarland betroffen

Einer der größten deutschen Möbelhändler, die Opti-Wohnwelt-Gruppe, ist in finanzieller Schieflage. Wie die Möbelhaus-Kette auf Anfrage der SZ mitteilt, hat Opti-Wohnwelt ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. „Aktuell haben wir rund 1 100 Mitarbeiter an insgesamt 41 Standorten“, erklärte eine Sprecherin des Unternehmens unserer Zeitung. Auch im Saarland hat der Möbelhändler eine Filiale. Am Standort in Dillingen arbeiten 29 Beschäftige.