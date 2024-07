Rund 1100 Mitarbeiter deutschlandweit Insolvenz-Schock bei bekannter Möbelhauskette – auch Filiale im Saarland betroffen

Einer der größten deutschen Möbelhändler, die Opti-Wohnwelt-Gruppe, ist in finanzieller Schieflage. Wie die Möbelhaus-Kette auf Anfrage der SZ mitteilt, hat Opti-Wohnwelt ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. „Aktuell haben wir rund 1100 Mitarbeiter an insgesamt 41 Standorten“, erklärte eine Sprecherin des Unternehmens unserer Zeitung. Auch im Saarland hat der Möbelhändler eine Filiale. Am Standort in Dillingen arbeiten 29 Beschäftige.