Tarifverhandlungen : Verdi ruft zu Warnstreiks bei Postbank auf

Saarbrücken Für den heutigen Dienstag, 24. September, hat Verdi zum ganztägigen Warnsteik in Postbank-Filialen auch in Saarbrücken aufgerufen. Außerdem aufgerufen sind die DB-Privat- und Firmenkundenbank AG, Betriebscenter für Banken und PB Firmenkunden AG am Standort Saarbrücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red