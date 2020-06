„Idee sucht Team“ : HTW-Institut Fitt will schlummernde Projekte wecken

Saarbrücken Eine neue Initiative soll saarländische Firmen und Studierende dazu bewegen, beiseite gelegte Ideen aus der Schublade zu holen.

Das Ganze soll mit einem Aufruf bei den Firmen starten, die davon überzeugt sind, dass sie solche Projekte in der Schublade haben, die mit einer gezielten Initiative zum Erfolg geführt werden könnten. Es können sich aber auch Studierende melden, die an etwas arbeiten, von dem sie glauben, dass sich daraus ein erfolgreiches Produkt oder Verfahren entwickeln lassen kann. Das Fitt begleitet diesen Prozess des Kennenlernens, überprüft das Geschäftsmodell und ist bei der Auswahl einer Patenfirma zuständig, wenn die Produktidee von den Studierenden kommt. Es können sich auch Investoren einbringen, die an den Erfolg des ein oder anderen Projekts glauben, und dieses finanziell unterstützen wollen. Das HTW-Institut Fitt hat für „Idee sucht Team“ ein eigenes Budget zur Verfügung, um rasch Taten folgen zu lassen. „Wir wollen möglichst schnell marktfähige Produkte entwickeln und Firmen gründen, die das Ganze umsetzen“, sagt Schwan. Im Durchschnitt soll nicht mehr als ein halbes Jahr ins Land gehen. In dieser Zeit können beispielsweise Studierende beim Fitt als Angestellte arbeiten, damit sie sich ohne Geldsorgen der Entwicklung ihrer Idee widmen können.