Innovationsgipfel 2024 Das sind die drei neuen Schlüsselbereiche für die Wirtschaft im Saarland

„Das Saarland ist ein Standort führender Spitzenforschung. Aber erst durch den Transfer von Ideen aus der Wissenschaft in die Unternehmen entstehen Wachstum und Wertschöpfung“: So fasste Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) den Zweck der neuen Innovationsstrategie des Saarlandes zusammen, die vor einem Jahr gestartet wurde. „Mit ihr stellen wir die entscheidenden Weichen für die Zukunft, indem wir die Forschungslandschaft noch enger mit der Saarwirtschaft verzahnen.“ Auf einem Innovationsgipfel in Saarbrücken wurde jetzt Zwischenbilanz gezogen. Bis 2030 sollen die Vorhaben umgesetzt werden.