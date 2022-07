Spritpreise : Missbrauchen Mineralöl-Konzerne ihre marktbeherrschende Stellung im Saarland?

Saarbrücken Im Saarland ist der Sprit derzeit günstiger als in Frankreich und Luxemburg. Nicht zuletzt das nährt Zweifel daran, dass die großen Mineralöl-Konzerne ihre marktbeherrschende Stellung im Saarland missbrauchen.

Grund für diese hohe Nachfrage: Erstmals ist das Benzin nicht nur in Frankreich, sondern auch in Luxemburg teurer als in Deutschland. Am Dienstag kostete der Liter Super E10 an einer Markentankstelle in Merzig 1,72 Euro, so das Vergleichsportal Tankerkönig. Im Großherzogtum musste der Autofahrer für den gleiche Kraftstoff dem ADAC zufolge 1,80 Euro bezahlen. Beim Diesel sah es noch etwas anders aus. Der kostete in Merzig 1,93 Euro und in Luxemburg 1,85 Euro. Gegenüber Frankreich ist die Preisdifferenz für beide Spritsorten noch gravierender. Dort lag der Preis für Superbenzin (sans plomb 95) am Dienstag bei 2,03 Euro und der für Diesel bei 1,99 Euro, so der ADAC.