Zukunftsschmiede : Ministerin Rehlinger wirbt fürs Mitmachen beim Strukturwandel

Saarbrücken Das Wirtschaftsministerium hat eine Kampagne zum Strukturwandel gestartet. Dabei ist das Mitmachen der Bürger gefragt.

Wer das Wort Strukturwandel hört, denkt vermutlich zuerst an Veränderungen, die Arbeitsplätze bedrohen. In der saarländischen Stahlindustrie, bei Ford und bei so manchem Autozulieferer im Land machen sich viele Sorgen. Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) will dem etwas entgegensetzen und den Blick auf die Chancen lenken, die zum Beispiel durch Digitalisierung, E-Mobilität und Klimaschutz entstehen. Das Ministerium hat nun unter dem Stichwort „Zukunftsschmiede Saarland“ eine Kampagne gestartet, die Menschen zum Mitmachen beim Strukturwandel motivieren will.