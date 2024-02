Neue Pläne der Landesregierung Wie auf dem Ford-Gelände in Saarlouis 3000 Jobs gesichert werden sollen

Nachdem die Ford-Mitarbeiter dem ausgehandelten Sozialtarifvertrag mit großer Mehrheit zugestimmt haben, soll die Nachnutzung des Geländes auf dem Saarlouiser Röderberg schnell vorangetrieben werden. Das kündigten am Freitag Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) und Staatssekretärin Elena Yorgova-Ramanauskas an. Außen vor bleibt zunächst das Hallenareal, wo der US-Autobauer noch bis November 2025 Ford Focus bauen will.