Jetzt ist es offiziell EU-Kommission genehmigt Milliarden für Stahlindustrie im Saarland

Stefan Rauber, Vorsitzender der Geschäftsführung der SHS – Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA und Vorstandsvorsitzender Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke und Saarstahl AG, sagte in einem Pressestatement dazu: „Diese Nachricht ist wegweisend für die saarländische Stahlindustrie. Was wir mit Saarstahl und Dillinger jetzt tun, ist ein Sieg für den Klimaschutz, eine erstklassige Nachricht für unsere Kunden und insgesamt ein riesiger Schritt in die Zukunft. Mit unseren Planungen sind wir Vorreiter in Sachen grüne Stahlproduktion in Deutschland und Europa.“