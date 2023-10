Gewerkschaft nennt Zahlen Michelin in Homburg – So schlimm könnte der Stellenabbau werden

Update | Homburg/Mainz · Eine Hiobsbotschaft, die die Beschäftigten in mehreren Michelin-Werken in Deutschland traf: Der Reifenbauer arbeitet an Plänen, wonach die Produktion vom Lkw-Reifen eingestellt wird. Das hätte harte Konsequenzen auch für Homburg. IGBCE-Vertreter Matthias Hille nennt erste konkrete Zahlen.

29.10.2023, 14:25 Uhr

Nach Gewerkschaftsangaben droht in Homburg beim Reifenhersteller gravierender Stellenabbau. (Archivaufnahme) Foto: BeckerBredel

Die Autobranche im Saarland hat mit der strategischen Neuausrichtung hart zu kämpfen. Ob die Abkehr vom Verbrennermotor hin zur Elektro-Mobilität. Oder eben auch die Verlagerung der Produktion ins außereuropäische Ausland wegen der hohen Energiekosten. Hinzukomme noch eine drastische Absatzflaute.