Göttelborner Firma : Michael Jung nicht mehr im Nanogate-Vorstand

Göttelborn Michael Jung gehört nicht mehr dem Vorstand des Oberflächenveredlers Nanogate an. Zum 31. Dezember 2019 sei er in gegenseitigem Einvernehmen aus dem Führungsgremium ausgeschieden, teilte das Göttelborner Unternehmen am Freitag mit.