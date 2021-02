Auswirkungen stärker als im Bund : Saarländische Metall- und Elektroindustrie leidet unter Corona

Saarbrücken Die meisten Firmen produzieren wegen mangelnder Nachfrage weniger, als sie könnten. Um Kündigungen zu vermeiden, setzen viele auf Kurzarbeit.

Die Metall- und Elektroindustrie hat weiterhin an den Folgen der Corona-Pandemie zu knabbern. In einer Umfrage des Branchenverbands ME Saar meldete ein Fünftel der Betriebe „starke“ oder „sehr starke“ Probleme.

Stärker als im Rest Deutschlands wird in der saarländischen Metall- und Elektrobranche auf Kurzarbeit gesetzt. So wird in 46,2 Prozent der befragten Saar-Betriebe Kurzarbeit gefahren (Bund: 40,5 Prozent). Allerdings wird im Saarland offenbar stärker versucht, das Personal zu halten. So sprachen bundesweit 12,4 Prozent der Firmen bereits betriebsbedingte Kündigungen aus, im Saarland waren es 9,8 Prozent.