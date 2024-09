Forderung des Taxigewerbes Taxis müssen in den Saar-ÖPNV eingebunden werden – sonst klappt die Verkehrswende nicht

Der Auftrag ist eindeutig: „Der Anteil des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) am Verkehrsaufkommen soll verdoppelt und seine Attraktivität deutlich gesteigert werden.“ So steht es im saarländischen Klimaschutzkonzept. Doch Wunsch und Wirklichkeit klaffen meilenweit auseinander. Vor allem in den ländlichen Regionen, in denen die meisten Saarländer leben, ist das Auto derzeit die einzige Möglichkeit, um in zumutbarer Zeit seine Tagesgeschäfte erledigen zu können.