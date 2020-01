Saar-Handwerk : Im Saar-Handwerk so viele Azubis wie lange nicht mehr

Saarbrücken Deutlich mehr junge Saarländer haben sich im vergangenen Jahr für eine Ausbildung im Handwerk entschieden. Rund 1950 neue Ausbildungsverträge hat die Handwerkskammer des Saarlandes (HWK) registriert.

Kammerpräsident Bernd Wegner sieht einen Erfolg für das wachsende Intertesse in der Kampagnen, mit denen für Berufe im Handwerk geworben wird. „Die zahlreichen Maßnahmen, die wir in den vergangenen Jahren umgesetzt haben, zahlen sich aus“, sagte er. Dazu gehörten neben dem Angebot für Studienaussteiger Programme zur Berufsorientierung in den allgemeinbildenden Schulen, der Youtube-Kanal „Mach Dein Ding!“ oder auch die bundesweite Imagekampagne des deutschen Handwerks, an der die sich auch die saarländische Handwerkskammer beteiligt.