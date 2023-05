Einigung nach Warnstreik Mehr Geld für Mitarbeiter von Nestlé Wagner in Nonnweiler

Im Saarland betrifft die Tariferhöhung die Beschäftigten des Tiefkühlpizzenherstellers Nestlé Wagner in Nonnweiler. Sie erhalten allerdings in diesem Jahr noch um zwei, ab dem kommenden Jahr um einen Monat versetzt mehr Geld. Im nun beendeten Tarifkonflikt war Mitte Mai ein Teil der Mitarbeiter in den Warnstreik getreten.