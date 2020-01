Neue Zahlen der Arbeitsagentur : Mehr Arbeitslose im Saarland zu Jahresbeginn

Saarbrücken Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist zu Jahresbeginn gestiegen. Rund 35 200 Menschen waren im Januar arbeitslos gemeldet, das waren 6,7 Prozent oder 2200 Menschen mehr als im Dezember 2019.

Das teilte die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Donnerstag in Saarbrücken mit. Im Vergleich zum Januar des Vorjahres stieg die Zahl ebenfalls um 6,7 Prozent (2200 Menschen mehr). Vor einem Jahr waren an der Saar 33 000 Frauen und Männer arbeitslos. Die Arbeitslosenquote lag im Januar bei 6,6 Prozent. Vor vier Wochen betrug sie 6,2 Prozent und vor einem Jahr ebenfalls 6,2 Prozent.