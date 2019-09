SZ-Gespräch : „Die Branche steckt in einer Rezession“

Saarbrücken Wegen des strukturellen Wandels spricht sich der Verband der Metall- und Elektroindustrie für Weiterbildungen aus, warnt aber vor Übereifer.

Die industriepolitische Unsicherheit infolge der „in Deutschland überzogen geführten“ Klimaschutz-Diskussion und die sich eintrübenden Konjunkturaussichten „machen der saarländischen Industrie derzeit schwer zu schaffen“. Diese Auffassung vertritt der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Metall- und Elektroindustrie des Landes (ME Saar), Martin Schlechter, in einem Gespräch mit unserer Zeitung. „Die Branche steckt in einer Rezession“, sagt Schlechter, der seit Juni die Geschicke des Verbandes zusammen mit Jens Colling führt. Die Produktion sei im ersten Halbjahr um fünf Prozent gesunken, „und dieses Minus lässt sich in den verbleibenden Monaten von 2019 nicht mehr einholen“.