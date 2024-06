Heftige Kritik auf Mitgliederversammlung ME Saar attackiert Landesregierung

Der Präsident des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie des Saarlandes (ME Saar), Oswald Bubel, ist mit den jüngsten Gesetzen der Landesregierung, die in erster Linie die Unternehmen treffen, überhaupt nicht zufrieden. Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung von ME Saar kritisierte er vor allem das „Fairer-Lohn-Gesetz“ des Landes. Es sieht vor, Unternehmen, die in den Bereichen Kraftfahrzeuggewerbe, Abbruch- und Abwrackgewerbe sowie Verpflegungsdienstleistungen, Catering und Kantinenbetrieb tätig sind, ihren Beschäftigten Tariflohn zahlen müssen, wenn sie öffentliche Aufträge erhalten wollen.