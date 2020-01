Neunkirchen/München Der junge Neunkircher Online-Versicherer Neodigital bekommt mit Carsten Maschmeyer einen prominenten Investor. Beide haben sich viel vorgenommen.

Carsten Maschmeyer kennen die meisten inzwischen als TV-Paten der Start-up-Castingshow „Die Höhle der Löwen“ oder als Ehemann der Schauspielerin Veronica Ferres. Doch er ist nach wie vor Unternehmer und über seine Risikokapitalfirma Alstin Capital auf der Suche nach lohnenden Beteiligungen. Dabei ist der 60-Jährige im Saarland fündig geworden. Er beteiligt sich an der im Frühjahr 2018 an den Markt gegangenen Neunkircher Online-Versicherung Neodigital. Auf den Gründer des Finanzdienstleisters AWD aus Hannover werde künftig ein zweistelliger prozentualer Anteil an Neodigital entfallen, teilte die Maschmeyer Group am Mittwoch in München der Deutschen Presse-Agentur mit. Es handele sich um eine Investitionssumme von einigen Millionen Euro.