Technologiemesse rund ums Saarbrücker East Side Fab Tüfteln, Basteln, Experimentieren auf der Macher-Messe „Make-it“

In allen Landkreisen und im Regionalverband Saarbrücken sollen so genannte „Tumo-Boxen“ entstehen, in denen sich die Jugendlichen an Computern intensiv mit technischen Themen ihrer Wahl beschäftigen können. „Das kann Programmieren, aber auch Spiele-Entwicklung, Zeichnen, Musik-Produktion oder Animation sein“, erzählt Tamara Friede von der Tumo-Organisation. „Die Software stellt sich automatisch auf das Vorwissen und das Lerntempo der jungen Leute ein. Daher kann jeder teilnehmen. Um das Ganze zu strukturieren, werden sie von erfahrenen Coaches betreut.“ Zweimal zwei Stunden müssen die Mädchen und Jungen pro Woche einplanen. Nach einigen Wochen nehmen sie in einem regionalen Tumo-Zentrum an einem Workshop teil, wo sie ihr neu erlangtes Wissen präsentieren und vertiefen können. Am Ende sollen sie ein „Living Diploma“ erhalten, das sie auf ihrer Webseite präsentieren können. Das saarländische Tumo-Zentrum soll nach Saarbrücken kommen. „Drei Orte stehen zur Wahl“, sagt Christian Walter, Geschäftsführer des Bechtle-IT Systemhauses Saarbrücken. Das Unternehmen stattet das saarländische Tumo-Projekt mit der nötigen Hard- und Software aus. Der Tumo-Bildungsansatz für das Erlernen technischer Kompetenz stammt aus Armenien. Das erste Tumo-Zentrum Deutschlands entstand 2020 in Berlin.