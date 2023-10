Das Ringen um Fachkräfte Luxemburg wirbt um Busfahrer aus dem Saarland – so reagieren die Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis

Saarlouis/Luxemburg · Busfahrer sind gefragte Fachkräfte in der Großregion. Höhere Löhne in Luxemburg machen das Großherzogtum auch für Grenzgänger attraktiv. In Saarlouis reagiert man kreativ, um gegenzusteuern und neues Personal zu rekrutieren.

17.10.2023, 13:13 Uhr

Foto: dpa/Marcel Kusch

Der Kampf um Fachkräfte wütet auch grenzüberschreitend. Diese schmerzhafte Erfahrung machten im Sommer erneut die Transportunternehmen im grenznahen französischen Département Moselle, als so viele Busfahrer gekündigt hatten, dass der Fahrplan ausgedünnt werden musste. Der Grund: Viele waren nach Luxemburg gewechselt, wo die Gehälter höher sind.