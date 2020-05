Drei Tage früher als geplant : Luxair startet schon am 29. Mai wieder in Ensheim

Luxair startet schon am 29. Mai wieder in Ensheim

Luxemburg/Saarbrücken Luxair verkürzt die Corona-Pause – bereits Ende des Monats sollen die ersten Flieger in Ensheim und Luxemburg abheben.

Luxair will bereits ab Freitag, dem 29. Mai, wieder von Saarbrücken-Ensheim und Luxemburg aus starten. Das bestätigte ein Sprecher auf Anfrage. Ursprünglich wollte die Fluggesellschaft den Betrieb wegen der Corona-Pandemie erst am 1. Juni wieder aufnehmen.

Luxair plant nun am 29. und 31. Mai Flüge auf der Strecke Saarbrücken-Hamburg und Luxemburg-München. Ebenfalls von Luxemburg aus will die Airline Porto und Lissabon am 30. und 31. Mai anfliegen. Auch Stockholm soll wieder ab dem 29. Mai von Luxemburg aus erreichbar sein.