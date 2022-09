Franzosen zahlen nur rund die Hälfte für Strom : Können Saarländer günstigen Strom aus Frankreich ordern?

Foto: dpa/Nicolas Armer

Saarbrücken In Frankreich ist Strom nur halb so teuer wie in Deutschland. Warum Saarländer trotzdem nicht einfach den günstigen Strom aus dem Nachbarland beziehen können.