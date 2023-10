„Versteckte Steuererhöhung“ Spediteure im Saarland schäumen vor Wut wegen Maut-Erhöhung

Saarbrücken · Wütende Spediteure im Saarland klagen an: Die Ampel-Regierung in Berlin verteuere mit Klimaschutzauflagen ihr Geschäft erheblich. Am Ende müsse der Verbraucher dafür zahlen, heißt es.

27.10.2023, 20:00 Uhr

Spediteure im Saarland sind wütend wegen der Politik von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der die Lkw-Maut verteuert. Foto: dpa/Arnulf Stoffel

Von Lothar Warscheid

Bei den saarländischen Spediteuren ist die Wut groß. Grund ihres Ärgers ist die Einführung der CO 2 -Maut für Lkw ab 1. Dezember. Für jede Tonne des Klimagases Kohlendioxid (CO 2 ), die ein Lastwagen mit mehr als 7,5 Tonnen Gesamtgewicht ausstößt, ist ab diesem Datum ein Aufschlag von 200 Euro fällig.