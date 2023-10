Kommentar zur Erhöhung der Lkw-Maut Für den Klimaschutz lässt sich inzwischen offenbar jedes dreiste Abkassieren rechtfertigen

Wenn es (angeblich) dem Umwelt- und Klimaschutz nützt, lässt sich inzwischen offenbar jedes dreiste Abkassieren rechtfertigen. Ein Beispiel dafür ist die Lkw-Maut, die sich im kommenden Jahr fast verdoppelt, weil ein CO 2 -Aufschlag draufgesattelt wird. Der Ausstoß an CO 2 wird jedoch – wenn überhaupt – nur minimal sinken, weil alles so bleibt, wie es ist.