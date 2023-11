Frauen in Männerberufen Lisa-Marie stürmt die Männer-Domäne

Neunkirchen · Lisa-Marie Wolfanger (18) aus Schiffweiler-Landsweiler ist eine zielbewusste junge Frau, die genau weiß, was sie will. Dazu gehört ihre Berufswahl als Elektronikerin für Energie- und Gebäudetechnik. Sie will auch anderen Frauen Mut machen, bisherige Männerberufe für sich zu erobern.

02.11.2023, 08:00 Uhr

Lisa-Marie Wolfanger will Elektronikerin für Energie- und Gebäudetechnik werden. Daniel Rizzo, Personalleiter in der Montum Elektrotechnik GmbH in Schiffweiler, ist mit ihren bisherigen Leistungen sehr zufrieden und bestärkt sie auf ihrem Weg. Foto: Thomas Sponticcia

Von Thomas Sponticcia Redakteur Wirtschaft

Als wäre es das Selbstverständlichste der Welt: selbstsicher, interessiert und auch zupackend gibt sich Lisa-Marie Wolfanger, 18, aus Landsweiler, sobald sie auf eine Baustelle kommt. Kaum einer vor Ort merkt dann überhaupt noch, dass die junge Frau erst im zweiten Lehrjahr ihrer vierjährigen Ausbildung zur Elektronikerin für Energie- und Gebäudetechnik ist. Sie selbst ist begeistert, von dem, was sie macht: „Ich bin froh, wenn ich etwas selbst machen kann und direkt sehe, dass es auch funktioniert. Elektroniker ist ein Beruf mit Zukunft. Das wird immer gebraucht. Und genau das will ich machen.“ Wolfanger macht mit ihrer Einstellung anderen jungen Frauen Mut, sich mehr zuzutrauen, auch Tätigkeiten für sich zu erobern, die lange Zeit als typische Männerberufe galten.