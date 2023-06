Umfrage in der Metall- und Elektroindustrie Lieferkettengesetz belastet kleine Unternehmen im Saarland

Das Lieferkettengesetz ist laut einer aktuellen Umfrage eine große Belastung für kleinere Unternehmen im Saarland – und das, obwohl es für sie noch gar nicht direkt gilt. So gaben laut der Umfrage in der saarländischen Metall- und Elektroindustrie knapp drei von vier der befragten Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten an, betroffen zu sein, bei Unternehmen mit 250 bis 999 Beschäftigten sind es vier von fünf Unternehmen, größere Unternehmen geben alle an, bereits jetzt direkt oder indirekt von Berichtspflichten erfasst zu sein. Das teilte der Verband der Metall- und Elektroindustrie des Saarlandes (ME Saar) am Donnerstag mit. An der Umfrage, die Gesamtmetall deutschlandweit erhoben hat, haben im Saarland demnach 45 Mitgliedsunternehmen mit 20 700 Beschäftigten teilgenommen.