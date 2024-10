„Deutschland sucht den Lieblingsladen“ Diese 16 Geschäfte im Saarland sind im Rennen um Titel „Lieblingsladen 2024“

Unter dem Motto „Deutschland sucht den Lieblingsladen“ geht die bundesweite Kampagne „Deutschland Kauf lokal“ auch 2024 wieder an den Start. „Nach dem erfolgreichen Auftakt der Pilotaktion 2020 und der Fortführung der Kampagne in den Folgejahren heißt es auch in diesem Jahr: Welche sind eure liebsten Geschäfte? Und wer wird Lieblingsladen 2024?“, teilte das Kampagnenbüro mit.