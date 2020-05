Die Saarland-Versicherungen in Zeiten von Corona : „Die Angst vor Berufsunfähigkeit nimmt zu“

Saarbrücken Die Saarland-Versicherungen beobachten in der Corona-Krise eine gestiegene Nachfrage nach Reiserücktritts- und Krankenversicherungen.

Herr Werner, was wird derzeit generell am häufigsten bei Ihnen versichert?

WERNER Wir haben auffallend viele Anfragen zu einer eventuellen Berufsunfähigkeit. Das beginnt schon bei jüngeren Menschen ab 30, aber auch von vielen Älteren. In Krisenzeiten nehmen Ängste zu. Auch zur Autoversicherung kommen jetzt viele Fragen, weil in Corona-Zeiten weniger gefahren wird. Unsere Kunden können sich derzeit auf eine geringere Kilometerleistung im laufenden Jahr festlegen. Im Gegenzug werden Beiträge, die durch den Tarifunterschied entstehen, zurückerstattet.

Wie sieht es in der Lebensversicherung aus, speziell auch bei Altverträgen. Wegen der dauerhaften Niedrigzinsen wird es ja auch für die Versicherer immer schwerer, sich am Kapitalmarkt entsprechend abzusichern, um die Leistungen erbringen zu können.

HERRMANN Wir bemerken eine Häufung der Wetterphänomene, besonders Sturm- und Starkregen. Alleine in diesem Jahr hat schon der Sturm „Sabine“ im Saarland Millionenschäden angerichtet. Hier greift die Elementarversicherung für den Schutz gegen Ereignisse wie Starkregen und Überflutungen. Früher lag die Versicherungsquote im Saarland noch bei zwölf Prozent, das heißt, nur jedes achte Gebäude war gegen solche Schäden versichert. Durch eine gemeinsame Initiative mit dem Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz konnte die Quote verdreifacht werden und liegt Stand April 2020 bei 36 Prozent. Darüber hinaus wirken sich nach unserer Beobachtung mittlerweile bauliche Veränderungen besonders schadenträchtig aus. So entsprechen zum Beispiel Kanalisationen in vielen Fällen längst nicht mehr der wahren Größe einer Gemeinde. Da kommen Neubaugebiete hinzu, die zu einer Überforderung der entsprechenden Kanaleinrichtungen führen, was wiederum bei Starkregen schnell zu Überflutungen der Haupttrassen führt. Wir sehen dadurch eine deutliche Häufung der Schadensfälle.