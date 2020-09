Saarländische Busreise-Veranstalter kämpfen mit Corona-Krise : Wenn Reisen planen wie Lotto spielen ist

Sie sehen langsam wieder mehr Interesse an Busreisen: die Geschwister Maria Lang, Josef Bur und Christoph Bur von Bur Reisen in Kleinblittersdorf. Foto: Iris Maria Maurer

Schwarzenholz/Kleinblittersdorf Die saarländischen Busreise-Veranstalter müssen sich wegen Corona fast jeden Tag aufs Neue umstellen. Doch sie kämpfen um ihre Gäste.

Wo sonst 16 auffällig gelbe „Sunshine Busse“ ausrücken und europaweit über 100 Ziele ansteuern, steht jetzt ein Großteil der Busflotte abgemeldet im Betriebshof: Schwarzenholz statt Gardasee. Eine gespenstige Atmosphäre. Im hauseigenen Reisebüro informiert eine tapfere Mitarbeiterin am Telefon über Reisen, die womöglich stattfinden könnten. Oder auch nicht. Ines Lambert, Geschäftsführerin des 1964 gegründeten Familienunternehmens Lambert Reisen, versucht unterdessen gerade mit Kollegen einen neuen Winter-Reisekatalog zu stemmen.

Reisen zu planen hat in diesen Tagen Ähnlichkeit zum Lotto spielen. „Nahezu täglich treffen neue Reisewarnungen ein. Und jetzt fallen auch noch zahlreiche große Weihnachtsmärkte aus, die für unser Wintergeschäft wichtig sind“, sagt Lambert. Das Geschäft laufe nur noch nach der Devise „Auf Sicht gefahren, auf Sicht storniert“. Mal geht was, mal nicht.

Doch was nutzt das, wenn sich derzeit viele keine Busreise zutrauen. Ein herbes Verlustgeschäft für die Branche, zumal die Veranstalter zahlreiche Leistungen schon vorab bezahlen müssen, etwa Hotels. „Unsere Planungen für eine Reise beginnen ein Jahr im Voraus“, sagt Lambert. Wegen langjähriger Geschäfts-Verbindungen zu vielen Hotels könne man jetzt auch über spezielle Konditionen verhandeln. Ganz langsam läuft das Geschäft wieder mit Tages- und Mehrtages-Touren an, etwa ins Erzgebirge.

Auch bei Bur-Reisen in Kleinblittersdorf greift langsam wieder Optimismus um sich. „Wir müssen positiv denken“, sagt Josef Bur. Das Unternehmen betreibt 20 Reise- und 30 Linienbusse. Die Geschwister Josef Bur, Christoph Bur und Maria Lang berichten aber noch von einer „sehr verhaltenen Lage. Früher war der September einer der stärksten Monate im Jahr. Jetzt ist Spanien weggefallen“, sagt Josef Bur. Kurzfristig hoffe man auf Kurzreisen zu Weihnachtsmärkten. Auch neue Angebote, etwa in den Thüringer Wald, entpuppten sich als zarte, hoffnungsvolle Pflänzchen. Ärgerlich sei zudem, dass auch die Konzertreisen zu Helene Fischer und Andrea Berg weggefallen sind, sonst für Bur-Reisen eine sichere Bank für ausgebuchte Fahrten. „Unsere Fahrer sind motiviert, aber es gibt im Moment einfach zu wenig Fahrten“, sagt Maria Lang. Viele Fahrer seien deshalb immer noch in Kurzarbeit. Josef Bur begrüßt die Finanzhilfen des Bundes und aus dem Saarland, hält aber das Ausfüllen der Anträge für zu kompliziert.