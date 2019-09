Mit 81 Jahren gestorben : Ex-DGB-Vize Werner Becker tot

Werner Becker war lange Jahre DGB-Vize im Saarland. Foto: DGB Saar

Saarbrücken Der langjährige DGB-Saar-Vize Werner Becker ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das teilte der Gewerkschaftsbund am Freitag mit. Nach einer Ausbildung bei den Saarbergwerken wechselte Becker in die Metallindustrie, wo er unter anderem Betriebsrat bei Bosch in Blieskastel und Homburg war.

