Regionaler Leitartikel Innovationsprozess muss schnell organisiert werden

Erfindung und Erfolg sind zweierlei. Das mussten vor allem deutsche Forscher und Tüftler in den vergangenen Jahrzehnten schmerzvoll erfahren. Was wurde nicht alles hierzulande erfunden, doch Konzerne aus Amerika oder Fernost machten das große Geld damit? Schon 1941 stellte der Deutsche Konrad Zuse den ersten programmierbaren Rechner vor und eröffnete damit vor mehr als 80 Jahren das digitale Zeitalter. Groß damit wurde anfangs hingegen der US-Konzern IBM. Auch das erste Faxgerät wurde in Deutschland erdacht, japanische Konzerne verhalfen ihm zum Siegeszug um die Welt. Ähnliche Geschichten lassen sich über den Walkman, den Scanner oder die digitale Komprimierungstechnik MP3 sagen, die es ermöglicht, ganze Musikbibliotheken in die Hosentasche zu stecken.