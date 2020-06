Kritik an den Herstellern : Lafontaine sieht Autobranche in der Pflicht

Lafontaine sieht Autobranche in der Pflicht

Kritik an den Herstellern

Saarbrücken Für den drohenden Stellenabbau in der Automobilbranche seien die Hersteller zumindest mitverantwortlich, sagt Oskar Lafontaine, Fraktionschef der Linken im Landtag.

„Es rächt sich, dass die deutsche Automobilindustrie unbeeindruckt vom Klimawandel auf immer größere Verbrenner und SUVs gesetzt hat“, so Lafontaine. „2019 wurden in Deutschland erstmals in einem Jahr mehr als eine Million dieser spritfressenden Fahrzeuge neu zugelassen.“