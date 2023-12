Serie: Pharma und Biotech im Saarland Mit Probiotika steuert Lactopia aus Saabrücken auf Erfolgskurs

Serie | Saarbrücken · Wenn vom Wissenschaftsland Saarland die Rede ist, denken wir meist an die Informatik. Das zweite wichtige Thema genießt weniger Aufmerksamkeit: die Biotechnologie. Rings um die Saar-Universität und die An-Institute entwickelt sich ein Kranz von Hightech-Unternehmen, in denen Hochschulwissen in neue Geschäftsmodelle übersetzt wird. Diese Serie soll Unternehmen, die sich im Umfeld der Saar-Uni entwickeln, in lockerer Folge vorstellen.

10.12.2023 , 14:31 Uhr

Martin Monzel, Geschäftsführer der Firma Lactopia (Archivbild), beim mikrobiologischen Arbeiten. Foto: BeckerBredel

Von Peter Bylda

Es gibt eine Reihe Unternehmen, die von der Corona-Pandemie profitiert haben. Firmen, bei denen dieser Schub bis in die Nach-Corona-Welt hinein trägt, sind schon schwieriger zu finden. Lactopia gehört zu ihnen, sagt Martin Monzel. Er ist Geschäftsführer des Saarbrücker Probiotika-Herstellers, eines Unternehmens, das mittlerweile in viele Länder liefert. Lactopia habe das während der Pandemie gewachsene Gesundheitsbewusstsein und die Sorge vieler Menschen um ihr Immunsystem „einen riesigen Schub“ gegeben, erklärt Martin Monzel.