Kurioses von Globus Nach Döner in der Dose kommt jetzt der Fleischkäs im Weck-Glas

Es soll Menschen geben, die maßlos lange Strecken auf sich nehmen, um an einen Fleischkäsweck zu kommen, den es bei ihnen in der Nähe nicht gibt. Und sogar ein Fleischkäs-Wettessen war mal in Homburg angedacht. Doch der Sturm der Entrüsteten war so erheblich, dass der Veranstalter Globus kurzerhand auf die Ausrichtung dieses umstrittenen Wettkampfs verzichtete und ihn absagte. Jetzt versucht sich die saarländische Warenhaus-Kette an einem neuen Experiment, das mit dem fleischigen Produkt zu tun hat.