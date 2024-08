Kleiderkauf als Qual Rücksichtslose Kunden lassen Umkleidekabinen überlaufen – was Unternehmer dagegen tun

Ähnliche Berichte kommen von Käufern, die sich bei New Yorker umsahen. Eine Angestellte, die ungenannt bleiben will, schaut fassungslos auf die Berge, während sie unentwegt T-Shirts faltet: „Schauen Sie sich das an? Was sollen wir da machen? Wir kommen einfach nicht mehr nach.“ Auch den Braunschweiger Unternehmer bat die SZ-Redaktion um Stellungnahme. Bis zur Veröffentlichung blieb eine Reaktion allerdings aus.