Künstliche Intelligenz Saarbrücker KI-Forscher erklärt, welche rote Linie er nicht überschreiten will

Saarbrücken · Was kann Künstliche Intelligenz (KI) leisten? Und wo sind die Grenzen? Bedrohen bald Roboter die Autonomie der Menschen? Antonio Krüger, Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken, gibt Einblicke in viele Entwicklungen, die schon bald Realität sein könnten. Teil 2 des Interviews.

12.05.2023, 09:04 Uhr

Seinen „Dienstwagen“ bringt er jeden Tag mit ins Büro: Antonio Krüger, Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), hat sich sein E-Bike selbst zusammengebaut. Damit fährt er täglich von seiner Wohnung direkt zum Arbeitsplatz. Foto: Oliver Dietze

Von Thomas Sponticcia Redakteur Wirtschaft

Wer entscheidet denn künftig beim Thema Künstliche Intelligenz, was für die Gesellschaft von Nutzen ist? Die Politik kann hier den Durchblick nicht haben, zumal deren Denke fast ausschließlich bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode reicht. Andren fehlt dafür womöglich die Intelligenz, um die ganzen Zusammenhänge begreifen zu können.