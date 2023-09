„Gesellschaftliche Spaltung wird beschleunigt“ Neues Heizungsgesetz sorgt für massive Kritik aus dem Saarland

Saarbrücken · Nicht finanzierbar, zu kompliziert, zu spät – im Saarland hagelt es Kritik von Städte- und Gemeindetag sowie zahlreichen Verbänden am Heizungsgesetz, das der Bundestag am Freitag verabschieden will. Experten warnen gar vor einem Kollaps des Wohnungsbaus.

07.09.2023, 18:43 Uhr

Einer von vielen Heizungsgesetz-Kritikern: Volker Leers, Präsidenten des Verbands der saarländischen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. (Archivbild) Foto: Thomas Schäfer

Von Lothar Warscheid

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das die Wärmewende bei den Heizungen einleiten soll, wird kommen – allerdings mit Abstrichen. An diesem Freitag soll es mit den Fraktionsstimmen der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP im Bundestag in erster und zweiter Lesung verabschiedet werden. Im Saarland ist die Kritik an der Neufassung des Regelwerks groß.