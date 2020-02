„Erhebliche Ungleichbehandlung“ : Saarland fordert von Altmaier Nachbesserung beim Kohleausstieg

Saarbrücken Die Steinkohleländer sind beim Gesetzesentwurf der Kohlekommission nicht berücksichtigt worden. Das jedenfalls sagen die Energieminister von Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland.

Das saarländische Wirtschafts- und Energieministerium hat – gemeinsam mit den Ministerien der Bundesländer Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen – einen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verfasst. Darin kritisieren die Bundesländer den kürzlich vorgelegten Gesetzesentwurf zum Kohleausstieg. Dieser führe zu „einer erheblichen Ungleichbehandlung von Braun- und Steinkohlekraftwerken in Deutschland“, heißt es in dem Schreiben.